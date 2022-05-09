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"Шлях до відновлення справедливості": в ОП про пропозицію вилучити заморожені валютні резерви РФ на користь України

РФ заявляла, що заморожені близько $300 млрд її золотовалютних резервів.

"Шлях до відновлення справедливості": в ОП про пропозицію вилучити заморожені валютні резерви РФ на користь України
Фото: ОПУ

Вилучення заморожених валютних резервів РФ на користь України, яке запропонував верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ Жозеп Боррель, було б шляхом до справедливості.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Зруйнована інфраструктура, знищені міста – хтось має за це заплатити. Росія, продаючи сировину Європейському Союзу, роками накопичувала резерви, щоб фінансувати масові вбивства. Пропозиція верховного представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля заморозити активи Центрального банку (Росії – ред.) на користь України – шлях до відновлення справедливості", – написав Подоляк у твіттері.

Нагадаємо, глава європейської дипломатії вважає логічним кроком вчинити з російськими активами так само, як США зробили з афганським центробанком після переходу влади до "Талібану". У випадку з Афганістаном Штати планують використати частину з заморожених $3,5 млрд на гуманітарну допомогу афганському народу, а частину – на судові справи, повʼязані з тероризмом ісламських бойовиків.

Обмеження на міжнародні резерви Центробанку РФ були накладені після повномасштабного вторгнення в Україну. РФ заявляла, що заморожені близько $300 млрд її золотовалютних резервів.

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