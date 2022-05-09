ЄС слід розглянути вилучення заморожених валютних резервів РФ на користь України, – Боррель

Голова дипломатії Євросоюзу вважає, що ці кошти логічно використати на повоєнне відновлення України.

Європейському Союзу варто розглянути вилучення заморожених російських валютних резервів та направлення їх на відновлення України. Таку точку зору в інтервʼю Financial Times висловив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Обмеження на міжнародні резерви Центробанку РФ були накладені після повномасштабного вторгнення в Україну. РФ заявляла, що заморожені близько $300 млрд її золотовалютних резервів.

Боррель вважає логічним кроком вчинити з цими активами так само, як США зробили з афганським центробанком після переходу влади до "Талібану".

"У нас є гроші в кишенях, і хтось має пояснити мені, чому це добре для афганських грошей і погано для російських", – зазначив він.

У випадку з Афганістаном Штати планують використати частину з заморожених $3,5 млрд на гуманітарну допомогу афганському народу, а частину – на судові справи, повʼязані з тероризмом ісламських бойовиків.