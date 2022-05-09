ЄС слід розглянути вилучення заморожених валютних резервів РФ на користь України, – Боррель

Європейському Союзу варто розглянути вилучення заморожених російських валютних резервів та направлення їх на відновлення України. Таку точку зору в інтервʼю Financial Times висловив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.
Обмеження на міжнародні резерви Центробанку РФ були накладені після повномасштабного вторгнення в Україну. РФ заявляла, що заморожені близько $300 млрд її золотовалютних резервів.
Боррель вважає логічним кроком вчинити з цими активами так само, як США зробили з афганським центробанком після переходу влади до "Талібану".
"У нас є гроші в кишенях, і хтось має пояснити мені, чому це добре для афганських грошей і погано для російських", – зазначив він.
У випадку з Афганістаном Штати планують використати частину з заморожених $3,5 млрд на гуманітарну допомогу афганському народу, а частину – на судові справи, повʼязані з тероризмом ісламських бойовиків.