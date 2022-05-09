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ЄС слід розглянути вилучення заморожених валютних резервів РФ на користь України, – Боррель

Голова дипломатії Євросоюзу вважає, що ці кошти логічно використати на повоєнне відновлення України. 

ЄС слід розглянути вилучення заморожених валютних резервів РФ на користь України, – Боррель
Жозеп Боррель
Фото: twitter.com/davidgonzal123

Європейському Союзу варто розглянути вилучення заморожених російських валютних резервів та направлення їх на відновлення України. Таку точку зору в інтервʼю Financial Times висловив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Обмеження на міжнародні резерви Центробанку РФ були накладені після повномасштабного вторгнення в Україну. РФ заявляла, що заморожені близько $300 млрд її золотовалютних резервів. 

Боррель вважає логічним кроком вчинити з цими активами так само, як США зробили з афганським центробанком після переходу влади до "Талібану". 

"У нас є гроші в кишенях, і хтось має пояснити мені, чому це добре для афганських грошей і погано для російських", – зазначив він.

У випадку з Афганістаном Штати планують використати частину з заморожених $3,5 млрд на гуманітарну допомогу афганському народу, а частину – на судові справи, повʼязані з тероризмом ісламських бойовиків. 

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