Пішов з життя мер окупованого Токмака на Запоріжжі
Пішов з життя мер окупованого Токмака на Запоріжжі
Наші військові трохи відійшли від Попасної, - Гайдай
Наші військові трохи відійшли від Попасної, - Гайдай
Пресконференція захисників Маріуполя (відео)
Пресконференція захисників Маріуполя (відео)
"Азов" розповів, як командир морпіхів намагався втекти з міста
"Азов" розповів, як командир морпіхів намагався втекти з міста
Валерій Харчишин: «Невинний перегляд на YouTube якогось Дудя – це гроші, які повертаються залізом на наші голови»
Валерій Харчишин: «Невинний перегляд на YouTube якогось Дудя – це гроші, які повертаються залізом на наші голови»
«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
Росіяни стягують ракетну техніку на північ Криму, - супутникові дані
Росіяни стягують ракетну техніку на північ Криму, - супутникові дані
Укрзалізниця відновлює сполучення з Бородянкою
Укрзалізниця відновлює сполучення з Бородянкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
ГоловнаЕкономікаДержава

​Японія запровадить ембарго на імпорт нафти з РФ

У минулому році російська нафта займала 3,6% всієї нафти, яку імпортувала країна.

​Японія запровадить ембарго на імпорт нафти з РФ
Фото: ukrinform.ua

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда після зустрічі лідерів "Групи Семи" заявив про те, що його країна введе ембарго на імпорт російської нафти в рамках рішення країн G7. 

Про це повідомляє CNN.

"У цей час вкрай важлива єдність G7, і на підставі заяви її лідерів ми вирішили вжити заходів щодо ембарго на російську нафту", – зазначив він.

Фуміо Кісіда назвав це рішення важким, оскільки Японія "покладається на імпорт більшої частини своїх енергоресурсів".

Вчора лідери країн "Групи семи" після онлайнзустрічі з президентом Володимиром Зеленським пообіцяли запровадити нафтове ембарго проти Росії та збільшувати постачання сучасного і важкого озброєння в Україну.

Нагадаємо, міністр промисловості Кіочі Хагіуди раніше говорив про те, що Японія негативно ставиться до заборони імпорту російської нафти паралельно з Євросоюзом. Причиною цього він назвав обмежені власні ресурси країни. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також