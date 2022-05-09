​Японія запровадить ембарго на імпорт нафти з РФ

У минулому році російська нафта займала 3,6% всієї нафти, яку імпортувала країна.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда після зустрічі лідерів "Групи Семи" заявив про те, що його країна введе ембарго на імпорт російської нафти в рамках рішення країн G7.

Про це повідомляє CNN.

"У цей час вкрай важлива єдність G7, і на підставі заяви її лідерів ми вирішили вжити заходів щодо ембарго на російську нафту", – зазначив він.

Фуміо Кісіда назвав це рішення важким, оскільки Японія "покладається на імпорт більшої частини своїх енергоресурсів".

Вчора лідери країн "Групи семи" після онлайнзустрічі з президентом Володимиром Зеленським пообіцяли запровадити нафтове ембарго проти Росії та збільшувати постачання сучасного і важкого озброєння в Україну.

Нагадаємо, міністр промисловості Кіочі Хагіуди раніше говорив про те, що Японія негативно ставиться до заборони імпорту російської нафти паралельно з Євросоюзом. Причиною цього він назвав обмежені власні ресурси країни.