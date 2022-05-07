Кабмін утворив делегацію, яка домовлятиметься з МБРР про $1,5 млрд для України, - Мінфін

Кабмін ухвалив рішення утворити делегацію від України, яка братиме участь у переговорах з представниками Міжнародного банку реконструкції та розвитку для отримання майже $1,5 млрд.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства фінансів.

Делегацію очолить міністр фінансів Сергій Марченко. Вона на переговорах домовлятиметься про укладання угоди про фінансування проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

"Кошти будуть спрямовані на відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та бюджетних установ освітньої сфери, як на національному так і регіональному рівнях", - додали в пресслужбі Мінфіну.

Нагадаємо, Світовий банк готує для України пакет допомоги на півтора мільярда доларів.

На сесії Світового банку Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна через війну з Росією потребує до $7 мільярдів фінансової підтримки щомісячно.