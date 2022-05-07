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На час воєнного стану Україна обмежила експорт гречки, жита й вівса

Продуктів харчування має бути вдосталь для споживання українцями.

На час воєнного стану Україна обмежила експорт гречки, жита й вівса
В Україні обмежено експорт гречки, жита та вівса.
Фото: ukrinform.ua

В Україні обмежено експорт аграрної продукції, яка може бути в дефіциті. Зокрема, зупинено вивезення з країни гречки, жита та вівса.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону #UArazom повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

"У відповідному рішенні уряду щодо забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного часу закладена необхідність щомісяця переглядати баланси. Наше міністерство це робить. І по тих позиціях, де ми бачимо критичну ситуацію, ми будемо обмежувати експорт. Наприклад, зараз обмежений експорт гречки, важливого для хлібопекарської галузі жита, вівса", − зауважив Тарас Висоцький.

За його словами, уряд моніторить ситуацію з продуктами, експорт яких підлягає ліцензуванню. І не регулюватиме вивезення тих товарів, яких в Україні накопичились значні залишки.

"Ми слідкуємо за ситуацією по тих позиціях, на які діє ліцензування експорту − це пшениця, цукор. Щоб розуміти, скільки їх вивозиться, і не давати вивезти більше, ніж є надлишок. Щодо, наприклад, соняшникової олії чи кукурудзи, яких у нас достатньо, тут регулювання немає", − пояснив він.

Міністерство аграрної політики в щомісячному режимі оновлює баланси і виносить на розгляд Кабміну питання того чи іншого регулювання, щоб фізично були доступні продукти, перш за все, для споживання українцями.

Раніше Тарас Висоцький говорив про те, що з початку війни Україна недоотримала на експорті продовольства 1,5 млрд доларів.

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