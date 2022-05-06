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Україна та Польща домовились про бездозвільний проїзд вантажівок з паливом

Ракетні удари Росії по нафтопереробним заводам та нафтобазам створили критичну ситуацію на ринку палива.

Україна та Польща домовились про бездозвільний проїзд вантажівок з паливом
Фото: investory.news

Україна та Польща домовились щодо скасування дозволів для усіх перевізників, які здійснюють міжнародні перевезення палива

Відповідної домовленості досягнули Міністерство інфраструктури України та Міністерство інфраструктури і розвитку Польщі, повідомила пресслужба Мінінфраструктури.

“Ракетні удари Росії по нафтопереробним заводам та нафтобазам створили критичну ситуацію на ринку палива. Метою команди Міністерства інфраструктури в цих умовах є повна лібералізація міжнародних вантажних перевезень для вирішення цієї проблеми. Нові правила уже набрали чинності і їхніми перевагами можуть скористатися як українські, так і польські перевізники”, — прокоментував Міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Для бездозвільного в’їзду на територію Польщі перевізникам пального необхідно пройти реєстрацію, заповнивши форму – не пізніше, ніж за добу до перетину кордону. 

Нагадаємо, в квітні Україна та Польща також домовилися про збільшення об’ємів залізничних перевезень українського експорту до ЄС та на світові ринки через Європу. Зокрема, сторони створять спільне логістичне підприємство вже найближчим часом.

У квітні Кабінет міністрів України ухвалив зміни до державного регулювання цін на нафтопродукти. Це дозволить протягом тижня вирішити питання дефіциту пального на АЗС.

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