Україна та Польща домовились про бездозвільний проїзд вантажівок з паливом

Ракетні удари Росії по нафтопереробним заводам та нафтобазам створили критичну ситуацію на ринку палива.

Україна та Польща домовились щодо скасування дозволів для усіх перевізників, які здійснюють міжнародні перевезення палива.

Відповідної домовленості досягнули Міністерство інфраструктури України та Міністерство інфраструктури і розвитку Польщі, повідомила пресслужба Мінінфраструктури.

“Ракетні удари Росії по нафтопереробним заводам та нафтобазам створили критичну ситуацію на ринку палива. Метою команди Міністерства інфраструктури в цих умовах є повна лібералізація міжнародних вантажних перевезень для вирішення цієї проблеми. Нові правила уже набрали чинності і їхніми перевагами можуть скористатися як українські, так і польські перевізники”, — прокоментував Міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Для бездозвільного в’їзду на територію Польщі перевізникам пального необхідно пройти реєстрацію, заповнивши форму – не пізніше, ніж за добу до перетину кордону.

Нагадаємо, в квітні Україна та Польща також домовилися про збільшення об’ємів залізничних перевезень українського експорту до ЄС та на світові ринки через Європу. Зокрема, сторони створять спільне логістичне підприємство вже найближчим часом.

У квітні Кабінет міністрів України ухвалив зміни до державного регулювання цін на нафтопродукти. Це дозволить протягом тижня вирішити питання дефіциту пального на АЗС.