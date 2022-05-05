Сьогодні, 5 травня, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський спільно з колегами відвідали населені пункти Київської області, які зазнали масштабних обстрілів та воєнного терору з боку російських загарбників - м. Ірпінь, с. Дмитрівка та смт Гостомель.

Про це повідомляє пресцентр МВС.

Зазначається, що за результатами робочої зустрічі міністри внутрішніх справ України, Естонії, Латвії, Литви та Польщі спільно задекларували бажання інтенсифікувати та розвивати співробітництво, зокрема, шляхом:

зміцнення зусиль у боротьбі з транскордонною злочинністю, зокрема, з організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон, боротьбі з торгівлею людьми; посилення захисту від посягань кримінального характеру громадян України, які вимушено покинули територію України та тимчасово перебувають на території держав-членів Європейського Союзу; сприяння у відновленні поруйнованої війною інфраструктури МВС України; надання допомоги для вирішення першочергових потреб органів системи МВС у відсічі збройної агресії російської федерації та обмін досвідом у сферах компетенції відповідних Міністерств.

Монастирський висловив вдячність своїм колегам, які першими приїхали підтримати Україну.

Спільна декларація передбачає співпрацю щодо пришвидшення розслідування воєнних злочинів, які вчиняють російські військовослужбовці в Україні. Також можливість допомоги у тих потребах нашим службам і органам системи МВС, які співпрацюють напряму зі службами та органами вищевказаних країн, та іншими країнами Європейського Союзу. Крім цього, важливим є допомога щодо гуманітарного розмінування.

"Ми розуміємо, що на розмінування територій України підуть роки. Швидкість тут є ключовою. Тому що наразі і погода, і пора року, на жаль ускладнює цей процес. І якщо ми втратимо цей час, ми втратимо й можливість знайти вибухонебезпечні предмети, які, на жаль, будуть приносити скорботу в українські будинки дуже довго", - зазначив Монастирський.

Фото: МВС

Нагадаємо, ЗСУ в перший день повномасштабного вторгнення відбили у російських загарбників позиції в міжнародному аеропорту ДП "Антонов" у Гостомелі, що розташований менш ніж за 10 км від Києва.