МВС розпочало співпрацю з Amnesty International

Експерти організації взаємодіють з органами місцевої влади та урядом України в розслідуванні воєнних злочинів РФ.

Міністерство внутрішніх справ України розпочало співпрацю з міжнародною правозахисною організацією Amnesty International.

Про це повідомили в пресслужбі міністерства.

Сьогодні відбулася зустріч представників українського відомства на чолі з заступницею міністра внутрішніх справ Катериною Павліченко з командою Amnesty International.

"З першого дня війни органи МВС України працюють у посиленому режимі й максимально залучені як до оборони нашої країни, так і до фіксації наслідків воєнних злочинів і злочинів проти людяності, вчинених російськими окупантами. У цій роботі для українських правоохоронців дуже важливою є експертна підтримка партнерів, адже зараз усе робиться за для однієї спільної мети – задокументувати та верифікувати очевидні та жахливі порушення прав людини", - наголосили в пресслужбі МВС.

Генеральна секретарка міжнародної організації Агнес Каламард висловила солідарність з українцями і зазначила, експерти Amnesty International співпрацюють з органами місцевої влади та Кабміном у розслідуванні воєнних злочинів Росії.

За її словами, організація має жорстку позицію щодо тих країн, які не готові висловити рішучий протест діям РФ та вважають, що нейтралітет у питанні війни проти України доречний.

Нагадаємо, напередодні з делегацією неурядової правозахисної організації Amnesty International зустрівся міністр юстиції України Денис Малюська. Під час зустрічі сторони обговорили співпрацю українського міністерства зі слідчою групою Міжнародного кримінального суду. Також мова йшла про механізми міжнародного та національного правосуддя і можливості виплати Росією компенсацій та репарацій за завдані Україні збитки.