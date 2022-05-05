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Фахівці завершили перевірку території Чорнобильської АЕС на наявність ворожого мінування

Роботи тривали упродовж декількох днів.

Фахівці завершили перевірку території Чорнобильської АЕС на наявність ворожого мінування
Фото: Пресслужба Нацгвардії України

Територію Чорнобильської АЕС завершили перевіряти на наявність мінування.

Про це повідомили в пресслужбі підприємства.

Роботи тривали упродовж декількох днів. Перевірку проводили бійці Нацгвардії України. До робіт також залучили фахівців з радіохімічного захисту ДСНС.

"В ході розмінування було досліджено та убезпечено майданчик ЧАЕС, зовнішні об'єкти станції, об'єкти її життєзабезпечення та залізничну колію. Після такої перевірки персонал станції зможе безпечно працювати на своїх робочих місцях та на майданчику в цілому", - розповів начальник служби фізичного захисту ЧАЕС Олександр Перерва.

Нагадаємо, 24 лютого російські війська увійшли в зону ЧАЕС з боку Білорусі. Після жорсткого бою українські військові втратили контроль над територією атомної електростанції. Українська розвідка згодом повідомила, що Росія готує на ЧАЕС провокації, від яких може постраждати не лише Україна, й Європа.

31 березня окупанти покинули ЧАЕС, підписавши "Акт приёма и передачи охраны" станції, а також взяли в полон українських нацгвардійців. А 5 квітня на ЧАЕС прибули підрозділи Національної гвардії України, які взяли об’єкт під свою охорону.

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