Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Мер Дніпра повідомив про обстріл центру міста (оновлено)
Мер Дніпра повідомив про обстріл центру міста (оновлено)
Росія вперше від початку повномасштабного вторгнення завдала удару по Закарпаттю (оновлено)
Росія вперше від початку повномасштабного вторгнення завдала удару по Закарпаттю (оновлено)
"Ще нам Адольфа тут не вистачало”: дерусифікація вулиць в Ужгороді
"Ще нам Адольфа тут не вистачало”: дерусифікація вулиць в Ужгороді
Сергій Шкарлет: «Я не допущу освітнього мародерства»
Сергій Шкарлет: «Я не допущу освітнього мародерства»
Від тиші до тиші папи Франциска. Або чому не варто топити істину в милосерді
Від тиші до тиші папи Франциска. Або чому не варто топити істину в милосерді
Недоліт: фотокореспондент LB.ua знайшов залишки гвинтокрила, що мав прикривати російський десант у Гостомелі
Недоліт: фотокореспондент LB.ua знайшов залишки гвинтокрила, що мав прикривати російський десант у Гостомелі
«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
Садовий пропонує націоналізувати завод "ЛАЗ"
Садовий пропонує націоналізувати завод "ЛАЗ"
ГоловнаСуспільствоВійна

Фінляндія оголосила про намір надати Україні додаткову військову допомогу

Мова йде про техніку та фінансування допомоги біженцям. 

Фінляндія оголосила про намір надати Україні додаткову військову допомогу
Фото: aliexpress.com

Фінляндія збирається відправити Україні додаткову військову техніку та виділити ще 70 млн євро допомоги. Про це на варшавській Міжнародній донорській конференції високого рівня для України заявила пані премʼєр-міністр Санна Марін, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми ухвалили рішення про виділення EUR700 млн, щоб допомогти українським біженцям у Фінляндії. На додачу до цього ми наразі готуємо додатковий внесок, щоб покрити поточні потреби та допомогти з реконструкцією. Внесок, який потребує схвалення парламенту, становитиме близько EUR70 млн. Ми також ухвалили сьогодні рішення відправити додаткову військову техніку Україні", – сказала вона. 

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну уперше у своїй історії Фінляндія вирішила надати озброєння. Тоді мова йшла про 2500 автоматичних гвинтівок, 150 000 патронів, 1500 одноразових РПГ і 70 000 харчових наборів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також