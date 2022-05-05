Фінляндія оголосила про намір надати Україні додаткову військову допомогу

Фінляндія збирається відправити Україні додаткову військову техніку та виділити ще 70 млн євро допомоги. Про це на варшавській Міжнародній донорській конференції високого рівня для України заявила пані премʼєр-міністр Санна Марін, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми ухвалили рішення про виділення EUR700 млн, щоб допомогти українським біженцям у Фінляндії. На додачу до цього ми наразі готуємо додатковий внесок, щоб покрити поточні потреби та допомогти з реконструкцією. Внесок, який потребує схвалення парламенту, становитиме близько EUR70 млн. Ми також ухвалили сьогодні рішення відправити додаткову військову техніку Україні", – сказала вона.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну уперше у своїй історії Фінляндія вирішила надати озброєння. Тоді мова йшла про 2500 автоматичних гвинтівок, 150 000 патронів, 1500 одноразових РПГ і 70 000 харчових наборів.