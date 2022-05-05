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Україні потрібні ракетні системи залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS, – Залужний

Головнокомандувач ЗСУ: позавчора Росія випустила по Україні 14 крилатих ракет, вчора – вісім.

Україні потрібні ракетні системи залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS, – Залужний
Фото: Крим Реалії

Протягом 3 травня Росія застосувала проти України 14 крилатих ракет, які були випущені зі стратегічних бомбардувальників ТУ-160 з Каспійського моря. Станом на північ 4 травня було зафіксовано ще вісім запусків.

Про це Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний проінформував голову Обʼєднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі. 

Залужний підкреслив, що через активізацію ворожих ударів питання надання Україні ракетних систем залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS є дуже актуальним. 

"Головною метою цих дій є руйнування логістичних шляхів постачання військово-технічної допомоги Україні", – пояснив Головнокмандувач ЗСУ. 

Він додав, що ворог перемістив основні зусилля на Луганський напрямок, де в районі Попасної, Кремінної і Торського тривають запеклі бої. Сили оборони України перейшли до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках. 

Нагадаємо, 3 травня ворог завдав ракетних ударів по об’єктах на території Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Вінницької, Київської, Закарпатської, Одеської та Донецької областей.

Вчора одну ракету збили в Київській області – вона впала в чагарник, після чого почалася пожежа. Ще дві ракети вчора збили біля Черкас. Інші дві ракетні атаки були завдані по Дніпропетровщині. 

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