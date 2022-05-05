Пожежу сухої трави у Зоні відчуження поблизу села Дитятки локалізовано.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

“5 травня о 09:05 загорання сухої трави поблизу КПП «Дитятки» у Зоні відчуження, яке виникло напередодні, локалізовано”, – йдеться у повідомленні.

Триває гасіння.

Фото: ДСНС

Пожежа розповсюджена окремими осередками на площі 1 га.

Вчора на місці працювали 33 рятувальники та 13 одиниць техніки.

Фото: ДСНС

Зазначимо, у Києві станом на 07:00 5 травня показники радіаційного фону та атмосферного повітря перебувають у нормі.

Про загоряння в Зоні відчуження міська влада повідомила учора. Пожежа також виникла в лісі у Іванківському районі Київської області.

Нагадаємо, на Закарпатті чоловік підпалив сухостій, але потім сам викликав рятувальників і здався поліції. Він також добровільно погодився сплатити штраф.