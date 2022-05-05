Пожежу сухої трави у Зоні відчуження поблизу села Дитятки локалізовано.
Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
“5 травня о 09:05 загорання сухої трави поблизу КПП «Дитятки» у Зоні відчуження, яке виникло напередодні, локалізовано”, – йдеться у повідомленні.
Триває гасіння.
Пожежа розповсюджена окремими осередками на площі 1 га.
Вчора на місці працювали 33 рятувальники та 13 одиниць техніки.
Зазначимо, у Києві станом на 07:00 5 травня показники радіаційного фону та атмосферного повітря перебувають у нормі.
Про загоряння в Зоні відчуження міська влада повідомила учора. Пожежа також виникла в лісі у Іванківському районі Київської області.
Нагадаємо, на Закарпатті чоловік підпалив сухостій, але потім сам викликав рятувальників і здався поліції. Він також добровільно погодився сплатити штраф.