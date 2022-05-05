Ворог обстріляв Миколаїв "Смерчами": пошкоджені стратегічні об'єкти, зоопарк і школа

Також атаковані села на півдні Херсонської та Миколаївської областей. Унаслідок обстрілів загинула жінка, дістали поранення шестеро людей.

Окупанти обстріляли Миколаїв та села на півдні Херсонської та Миколаївської областей

Протягом минулої доби російські війська обстріляли Миколаїв з реактивних систем залпового вогню "Смерч". На півночі Херсонщини та Миколаївщини ворог накриває вогнем села, які полишив, відступивши.

Про це повідомляє у Facebook Оперативне командування "Південь".

Згідно з повідомленням, внаслідок обстрілів одна жінка загинула, щонайменше шість мирних жителів отримали поранення. Остаточні втрати уточнюються.

Місто Миколаїв нещадно обстрілюється системами залпового вогню із використанням заборонених касетних снарядів. Намагаючись нанести максимальне ураження, ворог б’є по житлових та промислових кварталах. Як наслідок – влучання у газові комунікації, електропідстанцію, об’єкти промисловості та приватні будинки. Пізно ввечері вдарили ще й в район зоопарку, нанесено суттєве ураження одній із шкіл. Інформація про постраждалих уточнюється.

Під час чергової спроби БПЛА "Орлан-10" розвідати наші позиції на Миколаївщині, ворожий лазутчик був збитий зенітно-ракетними підрозділами.

За добу ракетно-артилерійськими та авіаційними підрозділами сил оборони півдня України нанесено ураження близько 130 ворожих цілей. Що забезпечило втрати противника у кількості 50 військових та 1️1 одиниць техніки – а це 2️ самохідні гаубиці "Мста-С", 5 одиниць броньованої техніки, 3️ одиниці автомобільної техніки та 1️ БПЛА.

Склад корабельного угруповання росіян у Чорному морі суттєво не змінюється. Три ракетні кораблі та один підводний човен знаходяться в готовності до нанесення ракетного удару, але наші сили оборони та засоби ППО цілодобово відслідковують обстановку і в акваторії Чорного моря, і в повітрі, і на всіх стратегічних напрямках.

Нагадаємо, вночі 4 травня був обстріляний один з районів Миколаєва, жертв немає.

До слова, у Міністерстві оборони Великої Британії заявили про те, що, атакуючи міста на півдні України, Росія прагне контролювати доступ до Чорного моря.