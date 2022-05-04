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Сьогодні з Маріуполя евакуювали 344 людини, - Верещук

Всі вони щойно прибули до Запоріжжя.

Сьогодні з Маріуполя евакуювали 344 людини, - Верещук
Фото: ОПУ

Сьогодні з Маріуполя гуманітарним коридором вдалось евакуювали 344 людини. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

"Це жінки, діти та люди похилого віку з Маріуполя, Мангуша, Бердянська, Токмака та Василівки. Всі вони щойно прибули до Запоріжжя. Ще одна наша маленька перемога", - сказала вона.

Верещук подякувала за допомогу працівникам ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста, а також працівникам гуманітарної колони: водіям та співробітникам ДСНС.

Міністерка наголосила, що гуманітарна операція триває.

Нагадаємо, раніше сьогодні президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генсеком ООН і попросив його  сприяти евакуації поранених з "Азовсталі".

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