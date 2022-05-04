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Секретаря міськради Нової Каховки звільнили після 46 днів російського полону

Дмитра Васильєва викрали окупанти 16 березня.

Секретаря міськради Нової Каховки звільнили після 46 днів російського полону
Фото: Васильєва Людмила / Facebook

Секретаря міської ради Нової Каховки на Херсонщині Дмитра Васильєва звільнено після 46 днів російського полону.

Про це повідомила його дружина Людмила Васильєва.

"Сьогодні, після 46 днів полону, я нарешті побачила свого чоловіка на вільній Україні, який з перших днів війни залишився в своєму рідному місті Нова Каховка, щоб допомагати людям вижити під час окупації", - написала вона у фейсбуці.

Дружина подякувала всім причетним до звільнення, зазначивши, що міська влада не допомогла жодним чином у цьому питанні.

"Дмитро Васильєв не пішов на співпрацю з окупантами, за що був покараний за свою проукраїнську позицію на 46 днів полону, на відміну від інших "патріотів", які за 2-3 дні вже були на волі", - додала Васильєва.

Нагадаємо, Васильєва викрали російські окупанти 16 березня. Раніше дружина повідомляла, що до секретаря застосовують фізичний і моральний тиск, включно з елементами катувань.

19 квітня окупанти викрали депутата Новокаховської міської ради, керівника дачного селища Ігора Протоковило.

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