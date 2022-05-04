Секретаря міськради Нової Каховки звільнили після 46 днів російського полону

Секретаря міської ради Нової Каховки на Херсонщині Дмитра Васильєва звільнено після 46 днів російського полону.

Про це повідомила його дружина Людмила Васильєва.

"Сьогодні, після 46 днів полону, я нарешті побачила свого чоловіка на вільній Україні, який з перших днів війни залишився в своєму рідному місті Нова Каховка, щоб допомагати людям вижити під час окупації", - написала вона у фейсбуці.

Дружина подякувала всім причетним до звільнення, зазначивши, що міська влада не допомогла жодним чином у цьому питанні.

"Дмитро Васильєв не пішов на співпрацю з окупантами, за що був покараний за свою проукраїнську позицію на 46 днів полону, на відміну від інших "патріотів", які за 2-3 дні вже були на волі", - додала Васильєва.

Нагадаємо, Васильєва викрали російські окупанти 16 березня. Раніше дружина повідомляла, що до секретаря застосовують фізичний і моральний тиск, включно з елементами катувань.

19 квітня окупанти викрали депутата Новокаховської міської ради, керівника дачного селища Ігора Протоковило.