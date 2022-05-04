Мер Конотопа заборонив на території міста УПЦ МП

Артем Семеніхін переконаний, що Московський патріархат є загрозою національній безпеці.

Міський голова Конотопа Сумської області Артем Семеніхін заборонив діяльність у місті Української православної церкви Московського патріархату.

Про це він повідомив у Facebook.

«Між ворогом і його агентом немає різниці. А у випадку моспархату це є два в одному. Тому я прийняв рішення заборонити на території мого міста діяльність цієї агентурної мережі ФСБ», – написав він.

Мер опублікував розпорядження від 3 травня про заборону діяльності УПЦ МП на території Конотопської міської ради.

«Заборонити на території Конотопської міської ради діяльність Української православної церкви Московського патріархату як такої, що несе загрозу національній безпеці України», – йдеться в документі.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що законопроєкт про заборону УПЦ МП в Україні не розглядатиметься під час війни через загрозу розколу в суспільстві.