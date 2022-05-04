1889 українських дітей зникли безвісти внаслідок збройної агресії РФ, – Людмила Денісова

Вивезених з України дітей окупанти планують віддати на усиновлення в російські сім'ї.

Станом на 4 травня на "гарячу лінію" уповноваженого Верховної Ради з прав людини надійшли звернення про розшук зниклих безвісти 1889 українських дітей.

Про це заявила омбудсмен Людмила Денісова на зустрічі з делегацією міжнародної неурядової організації Save the Children.

"Вивезених українських дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, окупант планує віддати на усиновлення за спрощеною процедурою у російські прийомні сім’ї. Після чого документи, які підтверджують українське походження дітей, будуть знищені", – написала вона у Facebook.

Людмила Денісова додала, що в Росії та на тимчасово окупованих нею територіях України українським дітям нав’язують вивчення російської мови, знищуючи національну ідентичність.

Окрім того, у Криму та ОРДЛО посилюється мілітаризація українських дітей. Серед вихованців так званих "кадетських корпусів", яких окупанти змушують брати участь у військових діях проти України, вже є дві жертви.

"Усі ці дії РФ підпадають під визначення геноциду українського народу", – наголосила омбудсмен.

Нагадаємо, станом на сьогодні кількість українських дітей, що постраждали через російську військову агресію, зросла до 407 осіб.