У Придністров'ї ситуація непроста, але великої загрози для України немає, – Міноборони

Міністерство оборони наразі не бачить величезної загрози для України з боку Придністров'я, але уважно стежить за ситуацією в невизнаній республіці.

Про це повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник у Медіацентрі "Україна".

"Скажу лише, що там непроста ситуація. Станом на сьогодні ми не бачимо величезної загрози для України з боку Придністров'я, але Генеральний штаб уважно моніторить ситуацію і стежить за тим, що там відбувається", – сказав речник Міноборони.

За його даними, минулої доби суттєвих змін у Придністров'ї не було, але загалом ситуація в невизнаній республіці складна.

"Російські підрозділи, розміщені в Придністров'ї, перебувають у повній бойовій готовності. Місцеві збройні формування також у посиленому режимі несуть свою службу", – розповів Мотузяник.

Він додав, що російська пропаганда постійно залякує населення, начебто є загроза Придністров'ю з боку України. Вигадують, що українські безпілотники літають над складами зброї та боєприпасів.

"Усе це абсолютно не відповідає дійсності", – запевнив Мотузяник.

До слова, у Головному управлінні розвідки Міноборони заявили сьогодні про те, що Росія нагнітає ситуацію в Придністровському регіоні Молдови для психологічної атаки на Україну та щоб розпорошити сили української армії.