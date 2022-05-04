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У Придністров'ї ситуація непроста, але великої загрози для України немає, – Міноборони

Російські війська у Придністров'ї перебувають у повній бойовій готовності.

У Придністров'ї ситуація непроста, але великої загрози для України немає, – Міноборони
Російські війська у Придністров'ї
Фото: eurountergation.com.ua

Міністерство оборони наразі не бачить величезної загрози для України з боку Придністров'я, але уважно стежить за ситуацією в невизнаній республіці. 

Про це повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник у Медіацентрі "Україна". 

"Скажу лише, що там непроста ситуація. Станом на сьогодні ми не бачимо величезної загрози для України з боку Придністров'я, але Генеральний штаб уважно моніторить ситуацію і стежить за тим, що там відбувається", – сказав речник Міноборони. 

За його даними, минулої доби суттєвих змін у Придністров'ї не було, але загалом ситуація в невизнаній республіці складна. 

"Російські підрозділи, розміщені в Придністров'ї, перебувають у повній бойовій готовності. Місцеві збройні формування також у посиленому режимі несуть свою службу", – розповів Мотузяник. 

Він додав, що російська пропаганда постійно залякує населення, начебто є загроза Придністров'ю з боку України. Вигадують, що українські безпілотники літають над складами зброї та боєприпасів.

"Усе це абсолютно не відповідає дійсності", – запевнив Мотузяник.

До слова, у Головному управлінні розвідки Міноборони заявили сьогодні про те, що Росія нагнітає ситуацію в Придністровському регіоні Молдови для психологічної атаки на Україну та щоб розпорошити сили української армії.

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