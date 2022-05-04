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Нагнітання Росією ситуації в Придністров'ї – психологічна атака на Україну, – розвідка

Близько 300 російських військових у регіоні охороняють склади боєприпасів, які... вичерпали свій термін придатності і не підлягають транспортуванню.

Нагнітання Росією ситуації в Придністров'ї – психологічна атака на Україну, – розвідка

Росія нагнітає ситуацію в придністровському регіоні Молдови для психологічної атаки на нашу державу та щоб розпорошити сили української армії.

На цьому наголосили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

"Усвідомлюючи відсутність помітних успіхів у так званій "спеціальній операції" проти України та ефективність дій українських підрозділів, окупаційне командування намагається створювати зони нестабільності поблизу українського кордону та видимість загрози нападу російських та проросійських збройних формувань з території Придністров’я", –зазначили в ГУР.

Українські розвідники кажуть – за оцінками експертів, кількість реально боєздатного та вмотивованого особового складу російських військ у Придністровському регіоні Молдови не перевищує 300 осіб. Вони охороняють склади боєприпасів у с. Ковбасна. 

Що цікаво – більша частина боєприпасів вичерпала свій термін придатності і не підлягає транспортуванню. Тільки 7-8 тис. тонн є справними та можуть бути використані.

"Близько двох третин усієї бойової техніки на території Придністров’я є повністю, або частково не боєздатною, а також не має матеріальних засобів та виробничих потужностей для її ремонту та відновлення", – додали в ГУР.

Розвідники кажуть – потенційно придністровський регіон Росія може використати як плацдарм для налагодження ліній постачання і забезпечення розгортання російського угруповання на території Молдови. Та це можливо в разі створення сухопутного коридору через територію південних областей України.

Нагадаємо, нещодавно розвідка повідомила, що у Придністровʼї заздалегідь надрукували газету про "криваві теракти" із закликом до Путіна допомогти.

За інформацією британського видання The Times, РФ може атакувати Молдову 9 травня. 

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