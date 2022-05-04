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На Харківщині внаслідок обстрілів загинула людина, поранено вісьмох

Обласний центр обстріляли двічі.

На Харківщині внаслідок обстрілів загинула людина, поранено вісьмох
Обстріл Харкова
Фото: EPA/UPG

За минулу добу окупаційні війська завдали по Харкову два удари із РСЗВ та артилерії.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

В області окупанти обстрілювали Руську Лозову, Дергачі, Золочів, Богодухів, Чугуїв, Барвінкове.

У Донецькій громаді загинула одна людина і ще 8 поранено.

“Інтенсивність обстрілів зменшилася, але щоб мінімізувати втрати серед цивільних – маємо бути дисциплінованими. Не ігноруйте сигнали тривоги, це наша з вами безпека!”, – йдеться у повідомленні.

За словами Синєгубова, на звільнених територіях фіксується велика кількість мінувань на підходах до селищ, приватних будинках.

“Звертаємося до місцевих: за можливості не їдьте одразу на звільнені території, дочекайтеся дозволу Збройних Сил та ДСНС”, – додав голова ОВА.

Окрім того, попри обстріли у регіоні відновлюють критичну інфраструктуру. “Вчора знову окупанти пошкодили магістральний газопровід. Наші аварійні бригади працювали більше 12 годин. Тисячі помешкань залишилися без газу в Дергачівському районі, також працюють комунальники”, – каже Синєгубов.

Нагадаємо, Росія розгорнула 22 батальйонні тактичні групи біля Ізюма (Харківська область) для спроби просунутися уздовж північної вісі Донбасу.

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