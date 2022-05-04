Російська армія цієї ночі знову обстріляла Сумську область.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Близько 03:00 росіяни обстріляли школу Есманської громади.

“Два постріли з гелікоптера, два – з землі. Потрапляння по школі та по об'єктах інфраструктури”, – йдеться в повідомленні.

Фото: Дмитро Живицький

Між 6 та 7 ранку відбувся артобстріл з "градів" уздовж кордону біля Юнаківки.

Фото: Дмитро Живицький

Також зафіксовано кілька вистрілів з вертольота по території біля Могриці.

Фото: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький

Нагадаємо, вчора опівдні Росія обстріляла Глухівську громаду на Сумщині, було зафіксовано 8 прильотів, найімовірніше, з 120 мм міномета.