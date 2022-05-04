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Сумщину вночі обстріляли, окупанти влучили у школу та по об'єктах інфраструктури

Відбувся артобстріл з "градів" уздовж кордону біля Юнаківки. 

Сумщину вночі обстріляли, окупанти влучили у школу та по об'єктах інфраструктури
Фото: Дмитро Живицький

Російська армія цієї ночі знову обстріляла Сумську область.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Близько 03:00 росіяни обстріляли школу Есманської громади. 

“Два постріли з гелікоптера, два – з землі. Потрапляння по школі та по об'єктах інфраструктури”, – йдеться в повідомленні. 

Фото: Дмитро Живицький

Між 6 та 7 ранку відбувся артобстріл з "градів" уздовж кордону біля Юнаківки. 

Фото: Дмитро Живицький

Також зафіксовано кілька вистрілів з вертольота по території біля Могриці.

Фото: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький

Нагадаємо, вчора опівдні Росія обстріляла Глухівську громаду на Сумщині, було зафіксовано 8 прильотів, найімовірніше, з 120 мм міномета.

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