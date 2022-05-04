Російська армія цієї ночі знову обстріляла Сумську область.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
Близько 03:00 росіяни обстріляли школу Есманської громади.
“Два постріли з гелікоптера, два – з землі. Потрапляння по школі та по об'єктах інфраструктури”, – йдеться в повідомленні.
Між 6 та 7 ранку відбувся артобстріл з "градів" уздовж кордону біля Юнаківки.
Також зафіксовано кілька вистрілів з вертольота по території біля Могриці.
Нагадаємо, вчора опівдні Росія обстріляла Глухівську громаду на Сумщині, було зафіксовано 8 прильотів, найімовірніше, з 120 мм міномета.