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Зеленський прагне через діалог відновити контроль над усією державою включно з Кримом і відкинути війська РФ на позиції до 24.02

Президент вважає, що росіянам буде складно визнати свою поразку. 

Зеленський прагне через діалог відновити контроль над усією державою включно з Кримом і відкинути війська РФ на позиції до 24.02
Фото: телеграм-канал Андрія Єрмака

Президент України Володимир Зеленський заявив, що прагне відкинути війська Росії на їхні позиції до повномасштабного вторгнення та відновити контроль над територією всієї держави включно з Кримом шляхом діалогу.

Таку заяву на вчорашньому саміті CEO цитує Wall Street Journal.

Президент вважає, що росіянам буде важко визнати свою поразку.

"У них величезна армія. Вони хочуть втопити нас у крові наших солат. Вони не можуть сказати своїй країні, що програли нашій єдності, нашій сучасній армії", – зауважив він. 

Президент додав, що Росія намагалася підірвати українську економіку блокуванням портів та завданням шкоди на $600 млрд. Після завершення бойових дій Україна вимагатиме від РФ репарацій. 

Зеленський підкреслив, що у поствоєнному відновленні українцям знадобиться допомога Заходу, і запросив долучатися іноземні компанії. Закордонні інвестори мають отримати привабливі умови для бізнесу в Україні.

Нагадаємо, питання Криму піднімається у перемовинах української та російської делегацій. За словами учасника перемовної групи Михайла Подоляка, Крим є окремим пунктом договору, в якому українська сторона пропонує протягом 15 років проводити двосторонні переговори щодо статусу Криму та Севастополя. 

Тобто пропонується зафіксувати, що Україна і Росія не будуть протягом 15 років, поки триватимуть переговори, використовувати військові чи збройні сили, щоб вирішити питання Криму, а продовжать свої політико-дипломатичні зусилля для вирішення проблеми.

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