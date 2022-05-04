Зеленський прагне через діалог відновити контроль над усією державою включно з Кримом і відкинути війська РФ на позиції до 24.02

Президент України Володимир Зеленський заявив, що прагне відкинути війська Росії на їхні позиції до повномасштабного вторгнення та відновити контроль над територією всієї держави включно з Кримом шляхом діалогу.
Таку заяву на вчорашньому саміті CEO цитує Wall Street Journal.
Президент вважає, що росіянам буде важко визнати свою поразку.
"У них величезна армія. Вони хочуть втопити нас у крові наших солат. Вони не можуть сказати своїй країні, що програли нашій єдності, нашій сучасній армії", – зауважив він.
Президент додав, що Росія намагалася підірвати українську економіку блокуванням портів та завданням шкоди на $600 млрд. Після завершення бойових дій Україна вимагатиме від РФ репарацій.
Зеленський підкреслив, що у поствоєнному відновленні українцям знадобиться допомога Заходу, і запросив долучатися іноземні компанії. Закордонні інвестори мають отримати привабливі умови для бізнесу в Україні.
Нагадаємо, питання Криму піднімається у перемовинах української та російської делегацій. За словами учасника перемовної групи Михайла Подоляка, Крим є окремим пунктом договору, в якому українська сторона пропонує протягом 15 років проводити двосторонні переговори щодо статусу Криму та Севастополя.
Тобто пропонується зафіксувати, що Україна і Росія не будуть протягом 15 років, поки триватимуть переговори, використовувати військові чи збройні сили, щоб вирішити питання Криму, а продовжать свої політико-дипломатичні зусилля для вирішення проблеми.