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Зросла кількість дітей, постраждалих від агресії росіян

Загалом постраждало понад 627 дітей.

Зросла кількість дітей, постраждалих від агресії росіян
Фото: НВ

Станом на 4 травня в Україні до 407 осіб зросла кількість дітей, постраждалих через збройну агресію росіян.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

Кількість загиблих є незмінною і становить 220 дітей.

Таким чином постраждало понад 627 дітей.

Ці цифри не остаточні, оскільки вони ще встановлюються у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 139, Київській - 115, Харківській - 95, Чернігівській - 68, Херсонській - 46, Миколаївській - 43, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.

Так, 2 травня внаслідок артилерійського обстрілу окупантами смт. Високопілля Бериславського району Херсонської області та влучання двох снарядів у житловий будинок отримала тяжкі поранення 6-річна дівчинка.

Через щоденні бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1584 закладів освіти. При цьому 118 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, війська РФ незаконно депортували 181 тис. українських дітей, їх вивезли до РФ або перевезли на окуповані території.

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