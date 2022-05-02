Де постелить клейонку? Репортаж з Мощуна, зруйнованого селища, яке не вдалося захопити росіянам
Де постелить клейонку? Репортаж з Мощуна, зруйнованого селища, яке не вдалося захопити росіянам
У Курській області Росії обвалився залізничний міст
У Курській області Росії обвалився залізничний міст
Евакуаційна колона забрала з "Азовсталі" 20 цивільних, та чомусь не забирає поранених українських бійців, – "Азов"
Евакуаційна колона забрала з "Азовсталі" 20 цивільних, та чомусь не забирає поранених українських бійців, – "Азов"
Геннадій Труханов: «Після того, як російський корабель пішов туди, куди йому вказали, флот окупантів не з’являється біля Одеси»
Геннадій Труханов: «Після того, як російський корабель пішов туди, куди йому вказали, флот окупантів не з’являється біля Одеси»
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
Влучили у ставку генерала Герасимова в Ізюмі, - Геращенко
Влучили у ставку генерала Герасимова в Ізюмі, - Геращенко
Дуже складна ситуація у Гуляйполі, - Запорізька ОВА
Дуже складна ситуація у Гуляйполі, - Запорізька ОВА
Росіяни десантними катерами перекинули підрозділ на острів Зміїний
Росіяни десантними катерами перекинули підрозділ на острів Зміїний
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
ГоловнаСуспільствоВійна

Війська РФ незаконно депортували 181 тис. українських дітей

Їх вивізли до РФ або перевезли на окуповані території.

Війська РФ незаконно депортували 181 тис. українських дітей
Фото: EPA/UPG

181 тисячу українських дітей росіяни незаконно депортували до РФ або перевезли на тимчасово окуповані території. Про це під час брифінгу у Медіа Центрі Україна повідомила Дар’я Герасимчук, уповноважена Президента України з прав дітей та дитячої реабілітації.

Зокрема, 2 тисячі депортованих дітей — це сироти або діти позбавлені батьківського піклування.

За даними Герасимчук, у РФ також готують спеціальні зміни до закону, які спростять процес усиновлення громадянами Росії незаконно депортованих дітей. 

Аби повернути викрадених громадян, український уряд розробляє спеціальний механізм.

«Нещодавно вже були два успішних кейси повернення дівчинки Кіри та хлопчика Іллі з Російської федерації. Подібні спецоперації плануються і на інші кейси, які ми маємо. Але подробиці цих спецоперацій і місце знаходження дітей я оголошувати не можу саме з питань безпеки», — зазначила Дар’я Герасимчук.

Нагадаємо, 219 українських дітей загинули, ще 398 поранені внаслідок російської агресії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також