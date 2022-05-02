Війська РФ незаконно депортували 181 тис. українських дітей

Їх вивізли до РФ або перевезли на окуповані території.

181 тисячу українських дітей росіяни незаконно депортували до РФ або перевезли на тимчасово окуповані території. Про це під час брифінгу у Медіа Центрі Україна повідомила Дар’я Герасимчук, уповноважена Президента України з прав дітей та дитячої реабілітації.

Зокрема, 2 тисячі депортованих дітей — це сироти або діти позбавлені батьківського піклування.

За даними Герасимчук, у РФ також готують спеціальні зміни до закону, які спростять процес усиновлення громадянами Росії незаконно депортованих дітей.

Аби повернути викрадених громадян, український уряд розробляє спеціальний механізм.

«Нещодавно вже були два успішних кейси повернення дівчинки Кіри та хлопчика Іллі з Російської федерації. Подібні спецоперації плануються і на інші кейси, які ми маємо. Але подробиці цих спецоперацій і місце знаходження дітей я оголошувати не можу саме з питань безпеки», — зазначила Дар’я Герасимчук.

Нагадаємо, 219 українських дітей загинули, ще 398 поранені внаслідок російської агресії.