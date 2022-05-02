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Тривалий час без їжі та води: в Бородянці з напівзруйнованого будинку врятували кота

Тварина перебувала на 7 поверсі, тож довелося залучити спецтехніку рятувальників.

Тривалий час без їжі та води: в Бородянці з напівзруйнованого будинку врятували кота
Фото: Головне управління ДСНС України у Київській області

Із 7 поверху напівзруйнованого будинку в селищі Бородянка, що біля Києва, врятували кота.

Про це повідомили в Головному управління ДСНС України у Київській області.

Тварина упродовж тривалого часу залишалася в пастці без їжі та води. Після порятунку кота оглянули фахівці.

Фото: Eugene Kibets

Фото: Eugene Kibets

Фото: Eugene Kibets

Фото: Головне управління ДСНС України у Київській області

"Ця історія — одна з тисяч подібних, й вкотре доводить, що ми — люди, а окупанти — ні", - зауважили у фонді допомоги ЗСУ "Повернись живим".

Нагадаємо, в Україні створили додаток для пошуку зниклих тварин. Petsi доступний в Play Market та AppStore.

Кіт Степан з Харкова зібрав десять тисяч доларів для допомоги тваринам в Україні. Кошти підуть на підтримку притулків та зоопарків.

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