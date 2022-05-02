Із 7 поверху напівзруйнованого будинку в селищі Бородянка, що біля Києва, врятували кота.
Про це повідомили в Головному управління ДСНС України у Київській області.
Тварина упродовж тривалого часу залишалася в пастці без їжі та води. Після порятунку кота оглянули фахівці.
"Ця історія — одна з тисяч подібних, й вкотре доводить, що ми — люди, а окупанти — ні", - зауважили у фонді допомоги ЗСУ "Повернись живим".
Нагадаємо, в Україні створили додаток для пошуку зниклих тварин. Petsi доступний в Play Market та AppStore.
Кіт Степан з Харкова зібрав десять тисяч доларів для допомоги тваринам в Україні. Кошти підуть на підтримку притулків та зоопарків.