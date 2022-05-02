На Херсонщині пожежі охопили 800 га лісів, зв'язку з рятувальниками немає вже 2 дні, - Болоховець

"Орки не дозволяли лісовій охороні підступатися до місць загорянь, аж поки вогонь не дійшов до їхніх блокпостів".

За тиждень пожежі охопили понад 800 га лісу на окупованій території Херсонщини.

Про це повідомив голова Державного агентства лісових ресурсів України Юрій Болоховець.

За його словами, окупанти не дозволяли лісовій охороні підступати до місць загорянь, аж поки вогонь не дійшов до ворожих блокпостів.

"За останніми даними пожежа локалізована, але останні два дні зв’язку з нашими колегами немає", - наголосив Болоховець.

Він повідомив, що загалом кількість пожеж у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року зросла у 2,6 разіа Середня площа пожежі зросла у 16 разів.

"Нагадую, зараз майже по всій країні діє заборона на відвідування лісу. Прошу утриматися прогулянок лісовими масивами, особливо в регіонах, які нещодавно звільнили від окупантів. Це може коштувати вам життя", - підкреслив керівник Держлісагентства.

Нагадаємо, в Держліагентстві раніше повідомляли, що від початку 2022 року в лісах України вже ліквідовано 86 пожеж на площі 438 га, що в 11 разів більше від кількості та в 78 разів більше від площі загорянь за аналогічний період 2021 року.