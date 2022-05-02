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Ситуація в Києві - контрольована, але залишається загроза авіа-та ракетних ударів, - Жирнов

Наразі до столиці поступово повертаються жителі, тож влада працює над налагодженням інфраструктури міста, розмінуванням та розборами завалів.

Ситуація в Києві - контрольована, але залишається загроза авіа-та ракетних ударів, - Жирнов
Фото: КМДА

Для Києва залишається загроза авіаційних та ракетних ударів Росії, наразі ситуація контрольована.

Про це повідомив керівник Київської військової адміністрації, генерал-майор Микола Жирнов.

Він зазначив, що від початку широкомасштабного вторгнення у Києві загинули близько сотні людей, серед них - 4 дитини; поранення отримали понад 400 містян. Було пошкоджено понад 200 житлових будинків, а також приватні садиби, школи та дитячі садки.

Оскільки до Києва продовжують прибувати мешканці, тому основні зусилля служб міста спрямовані на забезпечення життєдіяльності столиці: розборі завалів, розмінуванні, налагодженні транспортної інфраструктури міста, додав Жирнов.

"Для сполучення лівого та правого берегів міста працює метрополітен. Відновлено рух на 17 автобусних маршрутах через Північний, Південний та Дарницький мости. Наземний громадський транспорт столиці (автобуси, тролейбуси, трамваї) курсує з 07:00 до 21:00", - повідомив керівник КМВА.

Він звернувся до власників автомобілів з проханням не займати під час руху смугу громадського транспорту. Адже нею користуються автівки, які обслуговують підприємства критичної інфраструктури, та військові.

"Також рекомендуємо киянам надавати перевагу громадському транспорту, аби не створювати затори на дорогах столиці. Також просимо містян економити пальне", - додав Жирнов.

Нагадаємо, в КМДА повідомили, що нині столиці оточення не загрожує, але міська влада готова до будь-якого сценарію. В Місто заготувало достатню кількість їжі та ліків і зберігає їх у різних місцях, щоб росіяни не знищили все одним ракетним ударом. 

Також киян просять утриматись від відвідування міських кладовищ через міни. Відвідувати ліси, лісопаркові зони та інші місця відпочинку на природі поки що небезпечно.

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