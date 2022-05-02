Посольство США може повернутися до Києва наприкінці травня, - Квін

Посольство США в Україні може повернутися до Києва наприкінці травня.

Про це повідомила тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін на брифінгу у Львові, передає "Укрінформ".

"Ми плануємо спочатку їздити з Польщі до України, потім кілька тижнів залишатися у Львові, а до кінця місяця, сподіваємося, буде можливість переїхати до Києва", – зазначила Квін.

За її словами, терміни зумовлені питаннями безпеки персоналу. Також у посольстві очкують на рекомендацію і дозвіл Держдепартаменту США.

Нагадаємо, сьогодні в Києві відновило роботу посольство Данії. Повернулися до української столиці посол і низка працівників посольства Південної Кореї.