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Посольство США може повернутися до Києва наприкінці травня, - Квін

Терміни зумовлені питаннями безпеки персоналу.

Посольство США може повернутися до Києва наприкінці травня, - Квін
Фото: Facebook/U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Посольство США в Україні може повернутися до Києва наприкінці травня.

Про це повідомила тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін на брифінгу у Львові, передає "Укрінформ".

"Ми плануємо спочатку їздити з Польщі до України, потім кілька тижнів залишатися у Львові, а до кінця місяця, сподіваємося, буде можливість переїхати до Києва", – зазначила Квін.

За її словами, терміни зумовлені питаннями безпеки персоналу. Також у посольстві очкують на рекомендацію і дозвіл Держдепартаменту США.

Нагадаємо, сьогодні в Києві відновило роботу посольство Данії. Повернулися до української столиці посол і низка працівників посольства Південної Кореї.

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