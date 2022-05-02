Австрія, Угорщина та Словаччина відмовилися від вето нафтового ембарго, – ZDF

За інформацією німецького телеканалу, лишається питання в перехідному періоді, тобто терміні, коли імпорт російської нафти буде дозволеним.

За інформацією німецього телеканалу ZDF, Австрія, Угорщина та Словаччина відмовилися від ідеї блокування нафтового ембарго проти Росії.

Таким чином ніщо не заважає впровадженню заборони на імпорт російської нафти на рівні Євросоюзу, йдеться в матеріалі німецького каналу. За словами високопоставленого європейського дипломата, вирішальним фактором стало те, що рішення не гальмувати ембарго ухвалив уряд Німеччини.

Однак такі

деталі, як перехідний період, все ще лишаються невирішеними. Одна із пропозицій – дозволити імпорт нафти з РФ до осені чи зими.

Водночас, як стверджують співрозмовники каналу, питання ембарго, ймовірно, вирішиться найближчим часом.

Угорщина, Австрія, Словаччина, Іспанія, Італія та Греція гальмували впровадження заборони на імпорт російської нафти. За словами дипломатів, Словаччина і Угорщина досі проти швидкої заборони, в основному через високу залежність від постачань російської нафти.

Причиною зміну курсу Німеччини, ймовірно, стали успіхи в пошуку альтернативних постачальників. За словами міністра економіки Роберта Хабека, залежність ФРН від російської нафти скоротилася з 35%, які були до початку повномасштабної війни, до 12%.

Одночасно із цим повідомленням про відмову Угорщини від вето керівник апарату угорського премʼєр-міністра Гуляс вчора заявив, що країна накладе вето на будь-яку європейську пропозицію щодо обмеження імпорту енергоносіїв з Росії.

За інформацією WSJ, рішення про поетапне впровадження нафтового ембарго в Євросоюзі можуть ухвалити вже цього тижня. США наполягають, щоб європейські союзники уникали кроків, які можуть призвести до затяжного зростання цін на нафту.

Обережне ставлення до наслідків ембарго продовжують висловлювати Італія, Угорщина, Австрія та Греція. Для заборони на імпорт російської нафти потрібна згода всіх 27 країн-членів Євросоюзу. Німеччина дала зрозуміти, що не заперечуватиме проти ембарго, і самостійно збирається відмовитися від імпорту нафти з РФ до кінця цього року.