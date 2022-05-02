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​Росія вже перейшла до прихованої мобілізації і готується оголосити про відкриту, - ГУР

Буданов припустив, що мобілізацію проведуть під призмою того, що РФ воює "не з Україною, а з англосаксонським світом".

​Росія вже перейшла до прихованої мобілізації і готується оголосити про відкриту, - ГУР
Фото: donland.ru

Російські окупаційні війська несуть великі втрати в Україні, і тому в країні готуються оголосити загальну мобілізацію.

Про це розповів начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю "НВ".

"Ті втрати, яких вони зазнали за цей час, досить сильно на них впливають. Вже зараз Росія перейшла до прихованої мобілізації і найближчим часом готується оголосити про відкриту мобілізацію. Мені досить цікаво: як вони будуть це пояснювати власному народові? Чому для Росії з її, як вони кажуть, першою або другою армією у світі, потрібна мобілізація, коли згідно їхніх офіційних повідомлень, усе йде за планом і Україна як військова машина нічого з себе не представляє?", - зазанчив він.

Буданов припустив, що мобілізацію проведуть під призмою того, що Росія воює "не з Україною, а з англосаксонським світом".

"Саме в такій парадигмі це буде пояснюватись російському суспільству", - пояснив він.

Начальник української розвідки зазначив, що росіяни готуються оголосити про загальну мобілізацію до 9 травня, однак, вони явно не встигають до цієї дати.

"Так, вони готуються. Зараз Росрезерв почав звіряти, що насправді є у них в наявності і підраховувати, що вони можуть видати по мобілізаційних нарядах. Це абсолютно необхідний крок перед початком справжньої мобілізації... Це )оголошення мобілізації до 9 травня, - ред.) -  їхня мета, але не буде цього, не встигають. Жодним чином вони не встигають", - зазначив Буданов.

Нагадаємо, наразі серед "успіхів" мобілізації в РФ – масові відмови, самокаліцтва і переховування від співбесіди.

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