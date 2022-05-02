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Росія готується до епідемії холери в прикордонних з Україною областях, - українська розвідка

Ймовірно, наприкінці травня – початку червня керівництво РФ може вдатися до провокацій, а відповідальність за це традиційно спробують перекласти на Україну, кажуть у ГУР.

Росія готується до епідемії холери в прикордонних з Україною областях, - українська розвідка
Фото: blogs.mirror.co.uk

В Росії готуються до епідемії холери у прикордонних з Україною областях.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

"Головний державний санітарний лікар росії Анна Попова підписала постанову "Про додаткові заходи щодо профілактики холери". Особлива увага приділяється додатковим заходам з профілактики у прикордонних з Україною регіонах: Брянська, Курська, Бєлгородська, Воронезька, Ростовська обл., Краснодарський край та окупований Крим", - повідомили в українській розвідці.

До 15 травня керівникам територіальних управлінь "Роспотребнадзору" доручили підготувати лабораторії для проведення досліджень на холеру, а також посилити контроль за торговельними об’єктами, місцями масового скупчення людей та поінформувати людей про заходи з профілактики хвороби. До 1 червня в Росії мають забезпечити готовність медичних установ до проведення протиепідемічних заходів та підготувати розрахунок необхідних для цього препаратів.

"Ймовірно, наприкінці травня – початку червня керівництво рФ може вдатись до провокацій у прикордонних з Україною районах. Відповідальність за це традиційно спробують перекласти на Україну, звинувативши у "застосуванні біологічної зброї", - повідомили в ГУР.

Нагадаємо, 11 квітня полк "Азов" повідомив, що російські окупанти використали проти українських військових і цивільних людей у Маріуполі отруйну речовину невідомого походження.

Нещодавно розвідка заявила, що проти людей на "Азовсталі" загарбники можуть застосувати хімічну зброю, щоб не дати можливості нікому вийти живим.

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