Українці не готові віддати частину території Росії, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що українці не готові відмовитися від частини території України на користь Росії, особливо після гибелі тисяч військових і цивільних українців. Про це, як повідомила УП, Зеленський заявив у інтерв'ю грецькому суспільному мовнику ΕRΤ.

"Люди не готові. Ніхто з нас не готовий. Насильницькі зміни кордонів, саме так це відбувається, а в іншому випадку кордони в Україні не змінюються. Ми готові відновити нашу територіальну цілісність. В іншому випадку, якщо ми будемо готові віддати частину Росії, то це говорить, що усі ці люди загинули просто так. Чи за що вони загинули? І потім, Росія на цьому не зупиниться, ви повинні це знати. Вона ж не зупинилася на Криму. Дати їм невеличкий відпочинок перед тим, що вони почнуть нову агресію через 2-3 роки? Ми не готові піти на це" - заявив президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що після обстрілів АЕС України не можна очікувати від РФ, що вона не буде використовувати ядерну зброю.