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Україна зацікавлена в Туреччині як гаранті безпеки, – Єрмак на зустрічі з головним радником Ердогана

Обговорили і ситуацію на фронтію. 

Україна зацікавлена в Туреччині як гаранті безпеки, – Єрмак на зустрічі з головним радником Ердогана
Ібрагім Калин
Фото: Андрій Єрмак у Telegram

Голова Офісу президента Андрій Єрмак провів зустріч із головним радником турецького президента Ібрагімом Калином. 

Мова йшла про ситуацію на фронті і героїчний опір української арімії та народу російському агресору, повідомив Єрмак у Telegram. Окремо обговорили складну ситуацію в Маріуполі.

"Також наголосив на необхідності розбудови системи дієвих міжнародних гарантій безпеки для нашої держави. Україна зацікавлена в тому, щоб Туреччина була однією з її сторін", – зазначив голова ОПУ.

Нагадаємо, Україна наполягає, що війна з Росією має завершитися підписанням міжнародної угоди гарантування безпеки. Передбачається, що країни-підписанти в разі нового нападу на Україну мають три дні на консультації, після чого вони повинні допомагати у відбитті атак, включно з закриттям неба та іншими необхідними кроками.

Україна пропонує, щоб участь у підписанні договору взяли держави-члени Радбезу ООН. Це, серед інших, США, Німеччина, Туреччина. Росія теж туди входить.

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