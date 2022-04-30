У Донецькій та Луганській областях за добу відбили девʼять ворожих атак та знищили два літаки

Поменшало в росіян і їхніх "Орланів".

Українські захисники за 30 квітня відбили девʼять ворожих атак на Донецькому та Луганському напрямках. Ворог зазнав втрат у техніці та особовому складі, повідомили на сторінці Операції Обʼєднаних сил у Facebook.

"Зокрема українські захисники знищили 8 танків, одну артилерійську систему, 24 одиниці бойової броньованої техніки, одну бойову спеціальну машину та 5 автомобілів ворога, в тому числі 2 паливозаправники", – повідомили в штабі ООС.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два літаки Су-25 та чотири безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

"Орлан-10" – це безпілотник російського виробництва, призначений для розвідки.

Нагадаємо, оперативне угруповання "Схід" увечері повідомило, що за сьогодні було знищено щонайменше 81 окупанта.