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У Донецькій та Луганській областях за добу відбили девʼять ворожих атак та знищили два літаки

Поменшало в росіян і їхніх "Орланів". 

У Донецькій та Луганській областях за добу відбили девʼять ворожих атак та знищили два літаки
Збитий "орлан-10" (ілюстративне фото)
Фото: Командування десантно-штурмових військ

Українські захисники за 30 квітня відбили девʼять ворожих атак на Донецькому та Луганському напрямках. Ворог зазнав втрат у техніці та особовому складі, повідомили на сторінці Операції Обʼєднаних сил у Facebook.

"Зокрема українські захисники знищили 8 танків, одну артилерійську систему, 24 одиниці бойової броньованої техніки, одну бойову спеціальну машину та 5 автомобілів ворога, в тому числі 2 паливозаправники", – повідомили в штабі ООС.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два літаки Су-25 та чотири безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

"Орлан-10" – це безпілотник російського виробництва, призначений для розвідки. 

Нагадаємо, оперативне угруповання "Схід" увечері повідомило, що за сьогодні було знищено щонайменше 81 окупанта. 

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