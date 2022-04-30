Загарбники поранили ще 9 жителів Донеччини, один загинув від ран, – Кириленко

"Вдалося уточнити інформацію щодо 3 загиблих у Маріуполі, однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо".

30 квітня російські окупанти поранили ще 9 жителів Донецької області. Одна людина загинула від отриманих ран.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, серед поранених – 4 дитини: 3 у Добропіллі та 1 у Дробишевому.

"Крім того, у Бахмуті зареєстровано смерть однієї людини, пораненої на Луганщині", – додав Кириленко.

Фото: Telegram/Павло Кириленко

Він зазначив, що нині вдалося уточнити інформацію щодо трьох загиблих у Маріуполі, "однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо".

Нагадаємо, в МВС сьогодні повідомили, що росармія обстріляла Добропілля. Внаслідок цього поранено 7 людей, троє із яких – діти.

Раніше в Міноборони зазначили, що росіяни готуються до більшої активізації бойових дій на сході України.