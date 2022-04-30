Головне управління розвідки Міноборони перехопило розмову російського окупанта, під час якої той розповів дружині про штурм Дніпропетровщини.

Загарбник - мобілізований з території так званої "ДНР", його підрозділ дислокується в Зеленодольську Дніпропетровської області.

"Будемо штурмувати Дніпропетровську область. Підтягнулися літаки, авіація", - каже окупант.

За його словами, тепер орієнтовна дата повернення додому - кінець серпня або початок вересня.

У телефонні розмові загарбник також хвалиться дружині, що вкрав з іншими солдатами росармії сонячні батареї. Натомість жінка скаржиться, що їй із травня не будуть виплачувати зарплату, а наразі годують і забезпечують господарськими товарами.

Окупант наголошує, що скоро ситуація має змінитися: "Поклали багато пацанів. Мовчати ніхто не буде. Багато чого надивився. У нас республіки зажерлись дуже сильно. Тут у всіх такий настрій. Все це безслідно не минеться, коли всі ми додому повернемось. Що вони зробили, скільки пацанів перебили, скільки скалічили".

"Прикметно, що ані чоловік, ані дружина, при всьому своєму обуренні, жодним чином не засуджують причину своїх негараздів – війну та масові вбивства. І ставляться до цього просто як до чергової "роботи", - підкреслили в ГУР Міноборони.

Нагадаємо, за даними розвідки, Росія готує ракетний удар по Придністров’ю з жертвами серед мирного населення.

Росіян заманюють на військову службу обіцянками захмарних зарплат і безкарним мародерством.