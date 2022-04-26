Росія готує ракетний удар по Придністров’ю з жертвами серед мирного населення, – розвідка

Україна не має жодного стосунку до цієї та подібних провокацій.

Жителі невизнаної "Придністровської молдавської республіки" отримують смс від імені начебто Збройних сил та спецслужб України. В повідомленнях міститься попередження про "ракетний та артилерійський" удар по території "ПМР".

Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Служба безпеки України наполегливо рекомендує провести евакуацію цивільного населення в більш безпечні регіони. Запевняємо, Збройні Сили України не бажають зла мирним жителям, однак люди що залишилися в містах будуть сприйняті в якості диверсійних груп і будуть ліквідовані без попередження. Рівно о 19.00 буде проведено ракетний та артилерійський обстріл об’єктів на території республіки", – йдеться у смс-ках, які отримують жителі Придністров’я.

Фото: ГУР Міноборони

У ГУР додають, що повідомлення такого змісту активно висвітлюються російськими пропагандистськими інформаційними ресурсами.

"Зазначаємо: держава Україна не має жодного стосунку до цієї та подібних провокацій. Подібні фейки та інциденти, які імовірно стануться на території "ПМР", є нічим іншим, як черговою провокацією російських спецслужб проти України та Молдови", – наголошують в українській розвідці.

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Молдова є наступною ціллю російських окупантів. Адже, як стверджує тамтешня "влада", "сліди терористичних атак", які сталися вчора та сьогодні в регіоні, ведуть в Україну.

Нагадаємо, у Придністров'ї сьогодні вночі підірвали дві вежі зв'язку. А 25 квітня сепаратистський регіон заявив про обстріл будівлі свого "міністерства державної безпеки".

У зв’язку із цим президентка Молдови скликала засідання Вищої ради безпеки.

Мая Санду пов’язала вибухи в Тирасполі із силами всередині Придністров’я, котрі підтримують війну. Вона заявила, що Молдова не планує блокади Придністров'я, а виступає за мирний діалог і дипломатичні рішення. За словами Санду, країна підвищує рівень готовності та посилює безпеку державних установ, переговорів із Путіним не планується.

За оперативними даними Генштабу ЗСУ, на території Придністровського регіону Республіки Молдова підрозділи російських військ приведені у бойову готовність "повна". Силові структури переведені на посилений режим несення служби.