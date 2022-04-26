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Арестович про контрнаступ ЗСУ: "Ми готові – питання лише у зброї"

"Захід її нам надасть, і ми переходимо в контрнаступ. Не буде ніяких відтягувань".

Арестович про контрнаступ ЗСУ: "Ми готові – питання лише у зброї"
Фото: скрин відео

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович пояснив, чому українські бійці не йдуть у контрнаступ. Він запевнив, що ЗСУ перейде до наступальних дій, щойно отримає важку зброю.

Про це Арестович розповів в ефірі 24 каналу.

Він зазначив, що наступ – "це величезні втрати, а отже, це важко робити". Потрібно мати угруповання і тили.

"У нас важкої зброї немає. Нам вона потрібна. Захід її нам надасть, і ми переходимо в контрнаступ. Не буде ніяких відтягувань", – запевнив Олексій Арестович.

Радник глави ОП нагадав: про це говорив і президент Володимир Зеленський, що вихід у нас один – "фізично їх (російських окупантів. – Ред.) викинути звідси".

"Саме тому, тільки-но надійде зброя, українські воїни відразу переходять у контрнаступ. Ми готові – питання лише у зброї. Я бачу, що є шанси, що це питання розв'яжеться", – додав Арестович.

Як повідомляли, сьогодні в Німеччині понад 40 країн обговорюють підтримку України.  Участь у зустрічі бере й міністр оборони Олексій Резніков.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт під час зустрічі із союзниками має намір запропонувати постачання зенітних самохідних установок "Gepard" в Україну.

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