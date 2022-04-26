Уламки впали в полі. Ніхто не постраждав.

Українська армія збила ракету російських окупантів з ПЗРК "Ігла" над Дніпропетровською областю.

Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Наші збили ворожу ракету з ПЗРК "Ігла". Уламки впали у полі. Ніхто не постраждав. Слава нашим військовим!" – написав Резніченко у фейсбуці.

Раніше керівник Криворізької районної військової адміністрації Олександр Вілкул повідомляв, що російські війська збільшили інтенсивність обстрілів населених пунктів Дніпропетровської області в напрямку Кривого Рогу. Але всі спроби атак успішно відбиті ЗСУ.