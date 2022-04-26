Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
“Я бачила з вікна, як знищили будинок, у якому прожила все життя”: 30 днів у заблокованому Маріуполі
“Я бачила з вікна, як знищили будинок, у якому прожила все життя”: 30 днів у заблокованому Маріуполі
Максим Козицький: «Чи можливі наступні удари по Львову? Звичайно, що можливі, як і по будь-якій точці в Україні»
Максим Козицький: «Чи можливі наступні удари по Львову? Звичайно, що можливі, як і по будь-якій точці в Україні»
Країна-агресор уже втратила у війні 90% своїх найкращих десантників, - Грозєв
Країна-агресор уже втратила у війні 90% своїх найкращих десантників, - Грозєв
«Осколки ракети впеклися в килим»: як українці живуть у пошкоджених квартирах і що буде з житлом в Україні далі
«Осколки ракети впеклися в килим»: як українці живуть у пошкоджених квартирах і що буде з житлом в Україні далі
ЗСУ 17 раз накрили вогнем окупантів у Чорнобаївці, - Арестович
ЗСУ 17 раз накрили вогнем окупантів у Чорнобаївці, - Арестович
Внаслідок ракетного удару росіян стався вибух на залізничній станції "Красне" на Львівщині (оновлено)
Внаслідок ракетного удару росіян стався вибух на залізничній станції "Красне" на Львівщині (оновлено)
Росія обстріляла Полтавщину, влучили 9 ракет, - Лунін (оновлено)
Росія обстріляла Полтавщину, влучили 9 ракет, - Лунін (оновлено)
ЗСУ повернули контроль над 5 населеними пунктами Миколаївської області, - ОК "Південь"
ЗСУ повернули контроль над 5 населеними пунктами Миколаївської області, - ОК "Південь"
ГоловнаСвіт

У Німеччині понад 40 країн обговорюють підтримку України

Участь у зустрічі бере й міністр оборони Олексій Резніков.

У Німеччині понад 40 країн обговорюють підтримку України
База НАТО "Рамштайн" у Німеччині
Фото: EPA/UPG

У Німеччині на авіабазі ВПС США Рамштайн проходить стратегічна зустріч Консультативної групи щодо оборони України за участю понад 40 країн, зокрема і тих, які не є членами НАТО. Про це повідомляє "Європейська правда".

На зустрічі присутній і міністр оборони України Олексій Резніков.

У промові на початку міністр оборони США Ллойд Остін назвав зустріч історичною, зазначивши, що її мета - допомогти Україні перемогти у війні, розпочатій вторгненням Росії, і підготувати оборонні потужності України до майбутніх викликів.

Він розповів, що після візиту до Києва переконався у невідкладності оборонних потреб України, зазначивши, що в багатьох столицях поділяють цю думку.

Також Остін у своїй промові відзначив мужній спротив України російському вторгненню протягом вже 62 днів. Він підкреслив, що Росія веде війну через особисті амбіції Путіна, Україна - через необхідність  захищати свій суверенітет і демократію. 

"Але ставки виходять далеко за межі України і навіть Європи. Російське вторгнення є необґрунтованим, безвідповідальним і протиправним, це атака проти світового порядку, заснованого на правилах, і виклик для вільних людей по всьому світу… Країни-однодумці об’єднані в підтримці України у цій боротьбі проти імперської російської агресії", - підкреслив він.

Остін зауважив, що з початку повномасштабної війни США і союзники зібрали для України військової допомоги на понад 5 млрд доларів, з яких 3,7 млрд надали США.

"Поїздка до Києва посилила моє захоплення тим, як українська армія застосовує цю зброю. Україна явно вірить, що може перемогти - і так само кожен у цьому залі… Україні потрібна наша допомога, щоб перемогти, і вона потребуватиме нашої допомоги, коли війна закінчиться", - зазначив глава Пентагону.

Він зазначив, що США "зрушать небо і землю" для підтримки України.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт під час зустрічі із союзниками має намір запропонувати постачання зенітних самохідних установок "Gepard" в Україну.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також