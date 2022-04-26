Британія та Канада вимагають покарати російських військових за сексуальні злочини в Україні

Великобританія та Канада спільно домагатимуться покарання для російських військових, які чинили сексуальне насильство в Україні. Про в своїй спільній статті написали глави МЗС обох держав - Ліз Трасс та Мелані Жолі.

Вони зазначають, що жінки по всій Україні мають справу "зі зростаючою реальністю зґвалтування, яке використовується як зброя війни" і яка, за їх словами, така ж руйнівна, "як міни й хімічна зброя".

"Після вторгнення Росії в Україну продовжують з’являтися жахливі повідомлення про сексуальне насильство з боку російських солдатів. Ми ніколи не забудемо жахливе видовище таких міст, як Буча, після російської окупації та жахливі злочини, скоєні, особливо проти жінок", - пишуть глави зовнішньополітичних відомств.

Вони акцентують, що Об’єднане королівство та Канада роблять усе можливе, аби всі відповідальні за злочини Путіна постали перед судом за всією суворістю закону. Саме тому, за словами міністерок, Британія та Канада підтримали "Кодекс Наді Мурад", який був представлений цього тижня в ООН.

"Він (кодекс) має на меті покращити пошуки справедливості для тих, хто пережив насильство, пов’язане з конфліктом. У ньому будуть встановлені чіткі стандарти, спрямовані на те, щоб постраждалі могли безпечно записувати переживання зі зниженим ризиком травм".