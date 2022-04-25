Сепаратистське Придністровʼя заявило про обстріл будівлі свого "міністерства"

Сепаратистський регіон Молдови Придністровʼя заявив про обстріл будівлі свого "міністерства державної безпеки".

В соцмережах так званої міліції Придністровʼя 25 квітня поширили інформацію, що близько 17 години в будівлі відбулося декілька вибухів.

Як заявляється, обстріл будівлі вівся з РПГ. Постраждалих, як стверджується, нема.

Оновлено. Головне розвідуправління Міноборони України повідомило, що цей інцидент є заздалегідь спланованою провокацією російських спецслужб. За три дні до цього обстрілу сепаратисти шукали собі бункер, щоб пересідити вогонь.

За задумом ФСБ, провокації мають виправдати війну на території України чи залучити Придністровʼя до бойових дій – в якості території з певним мобілізаційним резервом або як територію, з якої російські війська можуть проводити атаки на Україну.

У квітні в Генеральному штабі ЗСУ попереджали, що силовики Придністровʼя можуть вчиняти диверсії в Україні. Втім ознак підготовки придністровських збройних формувань до боїв проти України нема.

Молдова, за даними ЗМІ, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну звинувачувала росіян у спробах завербувати її громадян.