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США готують до відправки в Україну комплекси Stinger та Javelin, – Пентагон

Підготовка триває на одній з авіабаз країни.

США готують до відправки в Україну комплекси Stinger та Javelin, – Пентагон
Фото: скріншот

Україна отримає від США зенітні комплекси Stinger, протитанкові ракетні комплекси Javelin та інше озброєння.

Про це йдеться у Твіттері міністерства оборони країни.

Повітряні сили США готують зброю до відправки на авіабазі Довер.

Нагадаємо, під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра оборони Ллойда Остіна до Києва було домовлено про військову допомогу Україні у розмірі 322 млн доларів.

7 квітня Сенат США схвалив законопроєкт, яким країна може запровадити для України програму ленд-лізу. Якщо його підтримає Палата представників і підпише президент США Джо Байден, Київ отримає американську оборонну зброю та засоби за простішою процедурою. Іншими словами, озброєння до нас доходитиме швидше, а його якість, вірогідніше за все, значно покращиться. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Ленд-ліз для України: США йдуть на надзвичайний крок у постачанні озброєнь".

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