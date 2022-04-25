Україна отримає від США зенітні комплекси Stinger, протитанкові ракетні комплекси Javelin та інше озброєння.

Про це йдеться у Твіттері міністерства оборони країни.

Повітряні сили США готують зброю до відправки на авіабазі Довер.

Our @usairforce Airmen prepare supply crates containing Stinger anti-aircraft systems, Javelin anti-armor systems, and other equipment bound for Ukraine at Dover Air Force Base in April 2022. pic.twitter.com/nh51xhkSuK — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) April 24, 2022

Нагадаємо, під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра оборони Ллойда Остіна до Києва було домовлено про військову допомогу Україні у розмірі 322 млн доларів.

7 квітня Сенат США схвалив законопроєкт, яким країна може запровадити для України програму ленд-лізу. Якщо його підтримає Палата представників і підпише президент США Джо Байден, Київ отримає американську оборонну зброю та засоби за простішою процедурою. Іншими словами, озброєння до нас доходитиме швидше, а його якість, вірогідніше за все, значно покращиться. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Ленд-ліз для України: США йдуть на надзвичайний крок у постачанні озброєнь".