На Донеччині за добу окупанти обстріляли 13 населених пунктів. Про це повідомили у Національній поліції України.

Руйнувань зазнали щонайменше 17 цивільних об’єктів – житлові будинки, школа, дитячий табір, будинок культури, виробництво.

Упродовж минулої доби росіяни вдарили по таких населених пунктах Донеччини: Маріуполь, Лиман, Авдіївка, Дружківка, Вугледар, Велика Новосілка, Новомихайлівка, Троїцьке, Хрестище Святогірської громади, Новоселівка-3, Красногорівка Очеретинської громади.

Фото: t.me/UA_National_Police

Ворог обстрілював мирне населення з авіації, ракетних установок, реактивних систем залпового вогню «Град», танків, важкої артилерії.

Фото: t.me/UA_National_Police

Поліцейські відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Фото: t.me/UA_National_Police

Фото: t.me/UA_National_Police

Нагадаємо, у Великдень російські війська вбили 5 мирних жителів, з них — двоє дітей, є поранені.