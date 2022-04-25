Путін заявив, що "неонацисти" на замовлення СБУ хотіли вбити пропагандиста Соловйова

У затриманих нібито вилучили підробні українські паспорти з фото членів групи.

ФСБ оголосила про затримання групи "неонацистів", що нібито готували замах на російського пропагандиста Володимира Соловйова.

Злочин нібито готувався за замовленням СБУ. Затримані, згідно з повідомленням ФСБ, належать до "неонацистської терористичної організації "National Socialism/White Power"", передає ТАСС.

У затриманих "вилучили саморобну вибухівку, вісім "коктейлів Молотова", шість пістолетів Макарова, обріз мисливської рушниці, гранату РГД-5, більше тисячі патронів різного калібру, наркотики, підробні українські паспорти з фотографіями членів групи, націоналістичну літературу і атрибутику".

Раніше про припинення діяльності "терористичної групи, яка планувала напад і вбивство одного з відомих російських тележурналістів", повідомив Володимир Путін. На думку Путіна, "західні країни перейшли до терору".

Нагадаємо, що 12 квітня ГУР МО заявило, що російські спецслужби планують серію терактів із мінуванням та підривом житлових будинків, лікарень і шкіл на своїй території. Окупанти хочуть звинуватити Збройні сили України і добровольців у ними ж нанесених ударах.