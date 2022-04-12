Росія планує теракти на своїй території для звинувачення в них України, – розвідка

Є ймовірність ракетних ударів по житловим будинкам та лікарням і презентації цього як "помсти України".

Російські спецслужби планують серію терактів із мінуванням та підривом житлових будинків, лікарень і шкіл на своїй території.

Також вони можуть завдати ракетно-бомбових ударів по Бєлгороду, що на кордоні з Україною, чи одному з міст Криму. Таку заяву очільника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова поширили на сторінці ГУР у Facebook.

Він переконаний, що провальне виконання плану з мобілізації в Росії змушує путінський режим пускати в дію брудні сценарії, щоб емоційно сколихнути російське суспільство і ще більше його консолідувати проти українців.

Через це окупанти хочуть звинуватити Збройні сили України і добровольців у ними ж нанесених ударах. Ці псевдоукраїнські обстріли, ймовірно, презентуватимуться як помста українців за Бучу, де ворог вбили велику кількість мирних, і Краматорськ, по вокзалу якого вони завдали авіаудару і вбили 57 людей.

Буданов додав, що в прикордонних із Україною Бєлгородській та Курській областях росіяни активно риють окопи та нагнітають паніку.

Нагадаємо, Росія активно готується до партизанської війни на своїй території. Мова йде про посилений нагляд за залізницею. Російське керівництво побоюється схожого партизанського протистояння з Білоруссю, де активісти, щоб завадати перекиданню зброї в Україну, руйнували залізничні шляхи.

Сьогодні в російському Бєлгороді повідомили про пошкодження залізничних колій у Шебекінському міському окрузі.