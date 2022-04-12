Росія обстріляла в Дніпропетровській області старий млин

За минулу ніч в Дніпропетровській області була одна повітряна тривога і один обстріл. Росіяни влучили в старий млин, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. Люди не постраждали.

"Поряд з нами у Херсонській області наші військові гатять орка, тому у наших прикордонних селах трохи гучно. Це працюють наші збройні сили. Не хвилюйтеся", – закликав він.

Резніченко закликав всіх виходити на роботу, "бо підтримка економіки під час війни – теж фронт".

Нагадаємо, протягом 10 квітня російські військові випустили по Дніпропетровщині більше десяти ракет. Загинула одна людина.