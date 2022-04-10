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Протягом 10 квітня росіяни випустили по Дніпропетровщині більше десяти ракет

Загинула одна людина.

Протягом 10 квітня росіяни випустили по Дніпропетровщині більше десяти ракет
Фото: facebook.com/PvkZahid

Протягом 10 квітня російські військові випустили по Дніпропетровщині більше десяти ракет. Про це повідомляє Суспільне.Дніпро посилаючись на голову облради Миколу Лукашука.

Він зазначив, що одну ракету вдалося збити. Крім того українські захисники збили один ворожий безпілотник. 

“Загарбники намагалися зайняти втрачені позиції в районі населеного пункту Осокорівка, що на Херсонщині, у 50 км від Зеленодольська. Імовірно, ворог хоче вийти на адміністративні кордони Херсонської області”, - повідомив Лукашук.

Унаслідок російських обстрілів області загинула одна людина. Лукашук також додав, що на території Дніпропетровської області немає російських військ.

Нагадаємо, що у Вугледарі внаслідок артилерійського обстрілу російських окупаційних військ загинула щонайменше одна людина, також пошкоджено 4 багатоквартирні будинки.

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