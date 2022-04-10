Волинь отримала від Польщі та Франції гуманітарну допомогу.
Про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко у своєму Telegram.
"Вантажівка із медикаментами, медичним обладнанням, одягом, засобами гігієни та продуктами харчування прибула сьогодні, 10 квітня 2022 року, у Волинську область на один із складів обласної військової адміністрації", - написав Погуляйко.
Супроводжували вантаж представники організації Rotary.
За словами очільника Волині, на складі допомогу розсортували, сформували і палети і згодом відправлять за заявками, що надійдуть до військової адміністрації.
Нагадаємо, днями Латвія відправила партію гуманітарної допомоги в Україну.
Сьогодні заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що гуманітарний хаб на Дніпропетровщині направив на фронт понад 100 тис. харчових наборів.