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У Волинську область надійшла гуманітарна допомога від Франції та Польщі

Її уже розсортували і згодом мають відправити за заявками, що надійдуть до обласної військової адміністрації.

У Волинську область надійшла гуманітарна допомога від Франції та Польщі
Фото: Telegram/Юрій Погуляйко

Волинь отримала від Польщі та Франції гуманітарну допомогу.

Про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко у своєму Telegram.

"Вантажівка із медикаментами, медичним обладнанням, одягом, засобами гігієни та продуктами харчування прибула сьогодні, 10 квітня 2022 року, у Волинську область на один із складів обласної військової адміністрації", - написав Погуляйко.

Супроводжували вантаж представники організації Rotary.

За словами очільника Волині, на складі допомогу розсортували, сформували і палети і згодом відправлять за заявками, що надійдуть до військової адміністрації.

Нагадаємо, днями Латвія відправила партію гуманітарної допомоги в Україну.

Сьогодні заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що гуманітарний хаб на Дніпропетровщині направив на фронт понад 100 тис. харчових наборів.

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