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Тимошенко: гуманітарний хаб на Дніпропетровщині направив на фронт понад 100 тис. харчових наборів

Дніпропетровщина стала гуманітарним хабом, що підтримує більшість фронтових регіонів.

Тимошенко: гуманітарний хаб на Дніпропетровщині направив на фронт понад 100 тис. харчових наборів

З початку війни Дніпропетровщина стала гуманітарним хабом, що підтримує більшість фронтових регіонів. Про це за підсумками робочої поїздки до міста Дніпро повідомив у Facebook заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко.

«Дніпропетровська область підтримує Донецьку, Луганську, Харківську та Чернігівську області. У фронтові регіони було направлено понад 109 000 харчових наборів. Їх забезпечує склад пакування гуманітарної допомоги при гумштабі обласної військової адміністрації», - розповів Тимошенко.

Він додав, що ще один осередок допомоги у Дніпрі - це Координаційний штаб волонтерів, в якому щоденно працює сотні людей.

«Кожного дня люди приходять сюди, щоб зібрати допомогу бійцям та вимушеним переселенцям. Дніпряни – круті! У штабі панує єдність, чіткість, бажання допомогти», - написав заступник голови ОП.

За словами Тимошенка, за час війни Укрзалізницею із західної України до Дніпра уже передано 4 000 тонн гуманітарної допомоги.

«Тут дуже ефективно побудована логістика», - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко повідомив, що до Чернігова прибула велика партія гуманітарної допомоги. Містяни отримали воду, декілька тисяч продуктових наборів, яких вистачить кожній родині на місяць, борошно, матраци та будівельні матеріали для скорішого відновлення інфраструктури.

 

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